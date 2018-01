Terreno da ETAR dos Carochos vai a hasta pública porque escritura nunca foi feita

Empresa Abrantáqua nunca concluiu formalmente a aquisição do terreno, que vai ser posto à venda no âmbito de um processo de insolvência que envolve o seu proprietário.

O terreno com uma área de 42.160 m2, onde foi construída a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) dos Carochos, em Abrantes, vai a hasta pública no dia 8 de Janeiro de 2018, com preço base de 20 mil euros, no âmbito do processo de insolvência que envolve o proprietário do terreno.

O assunto foi abordado em reunião de câmara pelos vereadores Armindo Silveira (BE) e Rui Santos (PSD), que questionaram a presidente do município sobre o assunto, visto que o terreno onde foi construída a ETAR nunca foi “desanexado” da propriedade que agora vai ser vendida, por nunca ter sido formalizada a escritura pública. Existe apenas um contrato de promessa de compra e venda entre a empresa Abrantaqua (concessionária responsável pela gestão do sistema de recolha e tratamento das águas residuais no concelho de Abrantes), que pagou 25 mil euros ao empresário, agora insolvente, Jorge Dias, pela parcela de 10 mil metros quadrados onde foi construída a ETAR.

O vereador Armindo Silveira referiu que até agora não existe nenhuma oposição à execução. A presidente, Maria do Céu Albuquerque, disse que os serviços têm acompanhado estas questões e que vai “mandar averiguar”.

Armindo Silveira adiantou que seria uma boa possibilidade a câmara adquirir o terreno. A sugestão foi bem aceite pela presidente, que lembrou o projecto de rearborização da autarquia para aquela zona.

O vereador João Gomes (PS) explicou que na época a Abrantaqua comprou o terreno para construir a ETAR, mas como é uma entidade privada teve dificuldade no processo de desanexação, por isso a autarquia está a diligenciar para assumir a situação e fazer a desanexação.

O vereador sublinhou que a autarquia tem sempre direito de preferência na compra do terreno, onde está instalada a ETAR dos Carochos, que foi inaugurada em 2016 pelo ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes.