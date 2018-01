Travessa da Reboleira no Cartaxo reabriu após quase um ano encerrada

A Travessa da Reboleira, no centro do Cartaxo, reabriu no dia 19 de Dezembro após intervenção em alguns imóveis em ruínas para garantir a segurança dos transeuntes. De acordo com o presidente da câmara, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), a autarquia viu-se obrigada a agir perante a falta de condições de segurança e salubridade pública, que os edifícios apresentavam, encerrando a travessa ao trânsito no início do ano de 2017.

As obras, que custaram cerca de 12 mil euros, incluíram a demolição de partes da cobertura e estrutura de suporte em madeira ainda existentes, assim como de parte das paredes viradas para a via pública que ameaçavam ruir, entre outros trabalhos.

O autarca referiu ainda que foi necessário encerrar a travessa mais tempo do que o previsto pois o município não podia intervir sem que todos os procedimentos legais e técnicos estivessem cumpridos. A importância desta travessa para a circulação rodoviária no centro da cidade, a par do perigo para pessoas e veículos que o estado dos edifícios representava, “mais do que justificam o investimento”, admite Pedro Magalhães Ribeiro.