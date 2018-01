Vialonga tem novo parque

A freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, tem um novo parque de estacionamento com 46 lugares, incluindo quatro lugares para pessoas com mobilidade reduzida, na Quinta da Dona Cândida. O estacionamento foi construído em resultado da demolição da escola básica nº1 de Vialonga, que foi desactivada no último ano lectivo. A obra custou 89.300 euros e demorou 55 dias a executar.