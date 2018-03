Jogar pelo seguro

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD/CDS), encostou o automóvel presidencial no estaleiro e tem-se deslocado na sua própria viatura. Albuquerque explicou na última sessão da Assembleia Municipal de Ourém que a viatura que está atribuída ao presidente do município tem 800 mil quilómetros e já o deixou a pé algumas vezes por não estar em condições de circular nas estradas. “Por uma questão de segurança ando no meu carro porque aquele não está em condições”, justificou o autarca. Luís Albuquerque disse ainda que quando for oportuno será adquirida uma nova viatura para o presidente se deslocar. Quanto à velha viatura, sempre poderá ser utilizada nos passeios de automóveis clássicos que se realizam pela região.