O tamanho também importa

Numa das últimas reuniões públicas de câmara, o presidente do município de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), foi questionado pela oposição com os diversos problemas de falta de estacionamento, não apenas nos centros das principais cidades do concelho mas sobretudo nas urbanizações onde vivem milhares de pessoas. O autarca reconheceu que o espaço começa a ser curto para tanto carro e lembrou que o paradigma mudou. Quando era jovem, contou, a sua grande conquista foi ter conseguido comprar um Fiat 600 por 43 contos, qualquer coisa como 200 euros em dinheiro actual. Mas hoje não é assim e praticamente cada pessoa do agregado familiar tem um carro e normalmente carros bastante grandes, o que veio entupir por completo os poucos e pequenos espaços de estacionamento existentes nas cidades. Se por um lado é bom sinal, de que toda a gente pode comprar um carro, também é verdade que pelo andar da carruagem se vai começar a ter de parar o carro a dois quilómetros de casa por falta de espaço. Ou isso ou fazer como Alberto Mesquita e comprar carros muito, muito pequeninos, para encaixar nos pequenos espacinhos que vão aparecendo...