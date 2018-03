É só ir ao menu...

O compositor e cantor Pedro Barroso foi acordado por O MIRANTE a meio da manhã de um dos dias anteriores à cerimónia dos prémios Personalidade do Ano e reclamou dizendo que aquilo não era hora de se acordar um artista. Apesar da “rabugenta” observação acabou por aceder ao pedido para ir ao Teatro Virgínia, no dia 1 de Março, entregar o Prémio Personalidade do Ano Cultura à Banda Republicana Marcial Nabantina. O Cavaleiro Andante regista a disponibilidade e o ralhete e permite-se retribuir com uma informação ao artista que pode ser-lhe muito útil. Os telemóveis tanto podem ser desligados ou colocados no silêncio durante concertos, como o que deu a 3 de Março no Tivoli, como a qualquer hora do dia ou da noite. Bom descanso!