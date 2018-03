Pontapés na gramática

Durante a última sessão da Assembleia Municipal da Chamusca, a eleita Manuela Marques (CDU) não teve papas na língua e disse com ironia que quando leu a acta da anterior sessão ficou surpreendida por se falar tanto e tão mal na assembleia municipal. Pediu, por isso, que fosse enviada para os eleitos a acta num documento word para cada um poder emendar os erros nas transcrições do que disseram. Pelos vistos, há na Câmara da Chamusca quem ande a precisar de lições urgentes de língua portuguesa. A não ser que tenha entrado em vigor no município um novo acordo ortográfico e o Cavaleiro Andante não tenha dado por nada...