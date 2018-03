Recordar é viver!

Os deputados do PSD eleitos pelo distrito de Santarém, e ainda os que integram a Comissão de Economia e Obras Públicas, entregaram um Projecto de Resolução na Assembleia da República que exige ao Governo a conclusão do antigo IC3 e assim “resolver os problemas de trânsito e de poluição na vila da Chamusca que foram causados pelo aumento de tráfego correspondente à construção do Eco Parque” do Relvão. Uma iniciativa que merece aplausos do Cavaleiro Andante, para mais tendo em conta que o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas apresentado pelo anterior Governo PSD/CDS, em 2014, deixou esse projecto de fora e na altura não se ouviu um ‘ai’ da bancada ‘laranja’...