Tão amigos que nós somos

Enquanto no PSD de Santarém o momento é de clivagem entre várias facções, tendências em personalidades, no PS de Santarém parece que tudo está na paz dos anjos. Pelo menos é o que indicia esta foto que circula pelo Facebook, registada no fim-de-semana em Abitureiras, onde vemos lado a lado dois camaradas, José Miguel Noras e Rui Barreiro, que até há pouco não se podiam ver e que já disseram um do outro o que Maomé não disse do toucinho. O Cavaleiro Andante está certo que o repasto correu pelo melhor, pois quem teve de engolir tantos sapos para poder agora apresentar estes sorrisos pepsodent está pronto para deglutir qualquer prato, por mais indigesto que seja...