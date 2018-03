Vade retro Satanás!!

A visita oficial à renovada escola básica de Almoster, no concelho de Santarém, ficou marcada por alguns “Pais Nossos”, “Avé Marias” e água benta à mistura. E o Cavaleiro Andante compreende perfeitamente, pois com tantos imprevistos que as obras de requalificação e ampliação da escola sofreram, é melhor interceder junto da protecção divina não vá acontecer mais algum contratempo.