Câmara de Alcanena apoia festas e associações

A Câmara de Alcanena aprovou na última reunião do executivo a atribuição de vários apoios a associações e festividades do concelho. A Escola de Futebol do Concelho de Alcanena (EFCA) vai contar com um apoio de 1.220 euros para comparticipação das despesas inerentes ao empréstimo (no valor de 50 mil euros) que a associação contraiu para fazer face aos trabalhos já executados de melhoria das suas instalações desportivas. Para a Associação de Caça e Pesca de Malhou foi deliberado atribuir um apoio de 10 mil euros, para comparticipar as despesas das obras de requalificação do edifício sede da colectividade, para garantir o cumprimento das exigências legais relativas a estes equipamentos. O executivo aprovou ainda, por unanimidade, a atribuição de um apoio de 12.500 euros, às festividades cívicas e religiosas do concelho. Cada festividade conta com cerca de 500 euros, o que representa um acréscimo global de 1.500 euros face ao valor atribuído em 2017.