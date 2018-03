Festival de Música do Centro em Fátima e Ourém para promover região

Quatro concertos compõem a edição de estreia do Festival de Música do Centro, dedicado à música erudita e que se estreou em Fátima na sexta-feira para promover “o desenvolvimento cultural da região”. Segundo Alexandre Rodrigues, director do Conservatório de Música e Artes do Centro (CMAC), o festival surge para “dar resposta às necessidades locais”, visando crescer em futuras edições e ganhar maior abrangência regional. “Gostávamos que o festival fosse já desenvolvido numa região mais ampla, mas não foi possível. Vamos tentar expandi-lo na próxima edição, para possibilitar que outros públicos possam usufruir”, disse o responsável à agência Lusa.

A ambição para o festival passa também por uma intervenção prevista no Edifício Monfortinos, em Fátima. “Há negociações com a autarquia de Ourém e estamos a terminar o projecto, que está em fase avançada. Esperamos iniciar as obras ainda este ano e ver se, no próximo festival, já temos um espaço com melhores condições, para outro género de concertos”, sublinha Alexandre Rodrigues. A intenção é criar “um grande auditório”, com “palco com fosso de orquestra, mas também que dê para a ópera, para a dança e para o ballet”.

O Festival de Música do Centro é composto por quatro concertos que decorrem durante o mês de Março, todas as sextas-feiras. “Procurámos a diversidade no programa”, frisa o director do CMAC, notando a presença da música antiga e dos concertos “de solistas, orquestrais e vocais”, que se dividem por Fátima e Ourém. O festival abre com concerto de trompete e piano de Hugo Araújo e Maja Stojanovska, na sexta-feira, no grande auditório do CMAC, em Fátima.

No mesmo espaço, no dia 9 de Março (sexta-feira), actua a Capella Patriarchal, num concerto vocal com órgão. O guitarrista Manuel Toucinho dá um recital no pequeno auditório do CMAC, em Ourém, no dia 16 de Março. “Concerto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo, é um dos destaques do concerto da Orquestra Bontempo, no grande auditório do CMAC, em Fátima, a 23 de Março.