Mês do Teatro em Vila Franca de Xira

O Mês do Teatro em Vila Franca de Xira prossegue no dia 10 de Março, sábado, pelas 16h00, com a peça “Vanessa quer voar” interpretada pelo Grémio Dramático Povoense, seguida de “Transmutação”, pelo Teatro Nada Mais, em cena no dia 16 de Março, sexta-feira, no Espaço Cultural Fernando Augusto, também na Póvoa de Santa Iria.

No dia 17 de Março, sábado, os interessados podem assistir a uma palestra sobre “O Teatro Neorrealista e a Infância”, no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira. No dia 18, domingo, será entregue o Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves, na Fábrica das Palavras, também em Vila Franca de Xira.

Por último, no dia 24 de Março vai realizar-se uma tertúlia teatral em Vialonga, pelas 16h00, promovida pela Companhia de Teatro Ato Certo de Vialonga. Ainda nesse sábado, dá-se a estreia da peça “Manual para um Casamento Forçado”, pela Companhia de Teatro de Alverca, às 21h30, no Fórum Cultural da Chasa, em Alverca.