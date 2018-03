Cartoon Xira muda-se para a Fábrica das Palavras com o mesmo humor de sempre

Devido às obras de requalificação do Celeiro da Patriarcal a biblioteca da cidade acolhe, excepcionalmente este ano, a mostra dos melhores cartoons do ano. Já há quem defenda que este seria o melhor lugar para a exposição que pode ser vista até 8 de Julho.

Pela primeira vez nos últimos 19 anos o Cartoon Xira, retrospectiva dos melhores cartoons publicados no último ano, não se realiza no Celeiro da Patriarcal, porque o edifício está em obras. A mostra foi inaugurada sábado, 3 de Março, na Fábrica das Palavras, a biblioteca da cidade, situada junto ao Tejo.

Vários visitantes da biblioteca com quem O MIRANTE falou confessaram gostar do novo modelo da exposição e há até quem manifeste a vontade de esta se fixar futuramente na biblioteca. “O espaço é mais moderno e mais condizente com estes trabalhos”, defende a O MIRANTE Hernâni Pires, utilizador do espaço. Também outro leitor, Fernando Nunes, diz que “no final” a exposição ficou “muito interessante”.

O presidente do município, Alberto Mesquita (PS), admitiu que a biblioteca é “um espaço de excelência” à beira-rio mas que logo que as obras terminem a mostra muda-se novamente para o Celeiro da Patriarcal, em 2019. “Agradeço a todos os utilizadores da biblioteca a compreensão durante as obras e os incómodos pontuais que causámos são compensados pela elevada qualidade dos trabalhos que aqui apresentamos”, afirmou o autarca.

A exposição é das mais importantes do país na área do cartoon e conta este ano com 12 cartoonistas de referência nacional, como os vilafranquenses António Antunes, que comissaria a exposição em colaboração com a câmara, e também Vasco Gargalo, eleito o melhor cartoonista europeu de 2017. Além destes marcam presença José Bandeira, Carlos Brito, André Carrilho, Augusto Cid, Cristina Sampaio, António Jorge Gonçalves, António Maia, Rodrigo Matos, Henrique Monteiro e Cristiano Salgado. Como habitualmente a edição de dois livros, da editora Documenta, perpetuam os trabalhos em exposição.

“Vamos continuar a contribuir para a valorização do cartoon, como celebração do bom humor, criatividade e liberdade de expressão”, assegurou Alberto Mesquita. Na cerimónia de inauguração estiveram, entre outros, o presidente da Junta de Vila Franca de Xira, João Santos, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha e a ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. “Portugal e os portugueses não perceberam o esforço que fez durante o Verão e é muito raro os retratados aceitarem vir cá pelo que muito agradeço a disponibilidade”, afirmou Alberto Mesquita.

A ex-ministra confessou que aceitou o convite “com naturalidade” e sorriu ao ver os desenhos em que é protagonista.