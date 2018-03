Festas de São José de 15 a 19 de Março em Santarém

Muita música, festa brava, gastronomia e diversões no Campo Infante da Câmara e na Casa do Campino.

As Festas de São José, em Santarém, vão decorrer este ano entre 15 e 19 de Março (feriado municipal), como habitualmente no Campo Infante da Câmara e Casa do Campino. O programa vai contar com muita música e logo no primeiro dia, pelas 21h30, há uma homenagem a António Pelarigo (fadista falecido em Janeiro último) em que participam António Pinto Basto, Célia Leiria e Isabelinha Fado, acompanhados por Pedro Amendoeira, Alexandre Silva e Nani, no claustro da Casa do Campino. Às 23h30 realiza-se um festival de tunas.

Nas noites seguintes sobem ao palco os Hi Fi (sexta-feira), Calema (sábado) e Cuca Roseta (domingo). Ainda no sábado à noite, a Orquestra Típica Scalabitana actua no claustro da Casa do Campino, comemorando o seu 72º Aniversário com os Três Bairros. No domingo há uma tarde de folclore e na tarde de segunda-feira, 19 de Março, actuam o Coro do Jardim Escola João de Deus, o Grupo de Sevilhanas Salero e Alma, a Tuna da Utis, as danças de salão da Newstar Dance e a Tocata de Cavaquinhos da UTIS. Em todas as noites, com excepção de segunda-feira, haverá música até altas horas com DJ.

A festa brava também tem presença marcante no programa, com as habituais largadas nocturnas e duas corridas de toiros, às 11h00 e às 16h00 de sábado, 17 de Março, na Monumental Celestino Graça, com as receitas a reverterem a favor das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. No domingo há um espectáculo taurino pelas 18h00, com recortadores, saltos e quiebros, igualmente com o mesmo objectivo solidário.

No feriado municipal de 19 de Março, um dos pontos altos é a Procissão e a Missa Solene em Honra de S. José, que reúne a partir das 15h00, no centro histórico, as associações e grupos culturais do concelho, entidades oficiais e os padroeiros das paróquias do concelho, acompanhados pela Banda da Gançaria, seguindo-se a bênção à Irmandade dos Romeiros de S. José.

Mercados tradicionais, romarias, provas desportivas, artesanato, tasquinhas, desfiles de campinos e cabrestos e o habitual espaço de diversão para crianças e jovens são outras das atracções das Festas de São José que este ano têm um orçamento a rondar os 55 mil euros, totalmente cobertos por receitas e patrocínios. A organização pertence à Câmara de Santarém e à empresa municipal Viver Santarém.