Circuito regional de ténis juvenil da ATLEI

A Associação de Ténis de Leiria, que engloba também o distrito de Santarém, está a dinamizar um Circuito MINISPIN tem por objectivo proporcionar aos clubes filiados um circuito regional competitivo e lúdico, direccionado para jovens atletas, dos 6 aos 12 anos, numa fase inicial de desenvolvimento da modalidade. Pretende-se com isso uma introdução à competição e aproximação ao circuito smash tour e aos torneios federados sub12.

Para mais informações, a associação criou um site do circuito (https://minispin.webnode.pt/) onde se disponibilizam todas as informações sobre o regulamento, ranking e inscrições, entre outras. As provas vão decorrer ao longo do ano em vários pontos da região. A etapa 1 está maracda apara as instalações do Clube de Ténis de Tomar no dia 26 de Maio. O torneio final está agendado para o cpmplexo do Clube de Ténis de Santarém, no dia 20 de Outubro.