Passeio Todo-o-Terreno na Parreira

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Moto Clube 3P’s Team vai organizar a 12ª edição do Passeio Todo-o-Terreno para motos e quads na Parreira, concelho da Chamusca. A iniciativa está marcada para dia 11 de Março, domingo, pelas 9h30, com concentração junto ao recinto de festas da freguesia. Os participantes vão ter direito a um reforço alimentar por volta das 11h00 e a um almoço previsto para as 14h00.