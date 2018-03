Passeio de BTT em Glória do Ribatejo

Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do passeio de BTT “Por Vales e Montes da Charneca Ribatejana”, que se realiza no dia 11 de Março, domingo, em Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. A prova tem início às 9h00 na Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e os participantes podem escolher entre três percursos, divididos de acordo com a dificuldade de cada um. O primeiro percurso tem cerca de 45 quilómetros e uma dificuldade média/alta, o segundo tem 30 quilómetros e uma dificuldade média, sendo que o último é de apenas 15 quilómetros e será feito na companhia de um guia. As inscrições variam entre os 10 e os cinco euros e incluem uma gola, reforço alimentar, banhos e lavagem de bicicletas.