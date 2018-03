Sociedade Recreativa da Granja no Wine Trail Ervideira

A equipa de atletismo Sociedade Recreativa da Granja, sediada nessa localidade da freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, foi uma das participantes no Wine Trail Ervideira que decorreu no passado dia 25 de Fevereiro na Ervideira, em Évora.

Uma das melhores classificadas foi Sandra Silva. A participar pela segunda vez numa prova de trail, a atleta da Sociedade Recreativa da Granja alcançou o segundo lugar feminino e segundo no escalão F40, tendo ficado em 43º lugar na classificação geral em mais de 80 participantes.

Com dois anos de existência, a equipa de atletismo da colectividade mais antiga da freguesia de Vialonga começou apenas com nove atletas mas, neste momento, já conta com 26 elementos. O seu grande objectivo é colocar malta jovem a correr ao lado de velhos apaixonados pela corrida. Para além desta equipa, a colectividade reparte-se pela parte recreativa, pelo grupo de caça e pesca e pela união columbófila, mas funciona como um todo.