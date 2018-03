Triatlo de Torres Novas em quinto na primeira etapa da Taça de Portugal

O Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas obteve o 5º lugar entre 29 equipas masculinas participantes, e em femininos o 4º lugar, na 1ª etapa da Taça de Portugal de Triatlo, que decorreu sábado, 3 de Março, na Lagoa da Ervedeira.

O alteta Ricardo Batista conquistou o 3º lugar absoluto numa luta até ao fim com o 1º e 2º classificados nesta prova, obtendo também o 2º lugar no escalão de juniores. José Pedro Vieira terminou a prova logo atrás do seu colega de equipa, no 4º lugar, vencendo também o escalão de cadetes.

No sector feminino, Joana Miranda foi a vencedora no escalão de juniores, concluindo a prova no 9º lugar absoluto, tendo a companhia no pódio de juniores de Carolina Serra que alcançou o 3º lugar. Ainda neste escalão, Mariana Correia foi 5ª classificada.

Antes da 1ª etapa da Taça de Portugal, realizou-se uma prova na distância super-sprint denominada Prova Aberta, com uma vitória colectiva para equipa feminina de Torres Novas, fruto do 1º lugar de Beatriz Neves, do 3º lugar de Carlota Martins e do 4º lugar de Matilde Ferreira. Participaram ainda, em masculinos, Bernardo Soares e Manuel Gomes que se classificaram na 7ª e 10ª posições, todos atletas do escalão de cadetes.