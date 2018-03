Vilafranquense deixa escapar o líder

O Vilafranquense perdeu na recepção ao Mafra, por 1-2, num jogo a contar para a 23ª jornada da série D do Campeonato de Portugal que colocou frente-a-frente os dois primeiros classificados. Com esta derrota, a formação de Vasco Matos, que soma agora 47 pontos, viu o Mafra, que passa a somar 53 pontos, isolar-se ainda mais na liderança, com uma diferença de seis pontos.

Nos restantes jogos a envolver equipas da região, Alcanenense e CD Fátima empataram a uma bola. Com este resultado, a formação do concelho de Ourém desceu para o 11º lugar com 28 pontos, enquanto que o Alcanenense manteve-se no 13º lugar com 23 pontos. Por último, o Coruchense foi derrotado na visita a Loures (1-0) e encontra-se no 12º lugar com 27 pontos.