Arqueira de Alhandra sagra-se vice-campeã nacional

Catarina Quitério, arqueira da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA), do concelho de Vila Franca de Xira, sagrou-se vice-campeã nacional no Campeonato de Tiro com Arco em Sala, na categoria de cadetes femininos com arco recurvo. O título foi alcançado no domingo, 25 de Fevereiro, quando se disputou a final, no Estádio Universitário de Lisboa.

Em prova estiveram ainda mais 10 atletas da SEA, sendo que Daniela Rotaru (Cadetes Senhoras Recurvo), Rodrigo Lousa (Juvenis Recurvo), Pedro Simões e Bruno Gonçalves (Juniores Recurvo) obtiveram classificações no top 10 das respectivas categorias, a nível nacional.