Atleta do Cartaxo conquista medalha de prata em ciclismo

Rita Soares, ciclista da Jorbi - Team José Maria Nicolau, do concelho do Cartaxo, terminou no segundo lugar da Taça de Portugal de Pista, na categoria de sub-23, que se realizou no sábado, dia 24 de Fevereiro. Em prova estiveram também outros cinco atletas da equipa José Maria Nicolau, com Sandro Branco a destacar-se pelo quinto lugar na categoria de elites masculinos.

No próximo fim-de-semana, a formação do Cartaxo regressa à estrada, com equipas presentes na Clássica de Primavera (prova de sub-23), no Grande Prémio do Carregado (juniores) e no 1º prémio Augusto Carvalho (escolas).