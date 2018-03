Hóquei Clube de Santarém regressou à normalidade

O Hóquei Clube de Santarém voltou no mês de Fevereiro a garantir treinos diários das modalidades de hóquei em patins e de patinagem artística, após cinco meses sem espaço para desenvolver normalmente as suas actividades devido às obras de mudança do pavimento no pavilhão gimnodesportivo de Santarém.

“A patinagem artística tem trilhado com sucesso o seu caminho e, apesar de todas as dificuldades, nunca os atletas desistiram do seu trabalho árduo diário. O hóquei em patins tem continuado igualmente o seu trabalho e as equipas existentes continuam unidas e, muito mais do que disputas entre jogos, aproveitaram este período para reforçar as amizades e as relações interpessoais, tão importantes nestas idades”, refere a direcção do clube.

Os treinos de hóquei em patins decorrem às terças, quintas e sextas-feiras a partir das 17h45. Os treinos de patinagem artística são às segundas e quartas-feiras a partir das 17h45 e às sextas-feiras a partir das 20h00.