O novo desafio de José Peseiro chama-se Vitória de Guimarães

Treinador natural de Coruche começou a carreira na União de Santarém

José Peseiro é o novo treinador do Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato válido até ao final da época 2018/19. O Vitória é o quinto emblema que o treinador natural de Coruche vai orientar no principal escalão do futebol português, depois de Nacional (2002/03), Sporting (2004/05 e 2005/06), atingindo uma final da Taça UEFA (perdeu 3-1 ante o CSKA Moscovo), Sporting de Braga (2012/13 e 2016/17), ao serviço do qual conquistou uma Taça da Liga, e FC Porto (2015/16).

O técnico, de 57 anos, assumiu o comando do emblema vitoriano numa altura em que a equipa somava 29 pontos em 24 jornadas e estava a oito do objectivo mínimo traçado para a época - quinta posição, ocupada pelo Rio Ave -, assumindo o lugar que, na última época e meia, foi de Pedro Martins, até à goleada sofrida na recepção ao Sporting de Braga (5-0), na 23.ª ronda do campeonato.

Com mais de 25 anos de carreira - iniciou-a no União de Santarém, em 1992/93 -, Peseiro foi ainda seleccionador da Arábia Saudita (2009 a 2011) e, além de passagens por emblemas desse país, do Egito e dos Emirados Árabes Unidos - o Al Sharjah foi a anterior equipa (2016/17 e 2017/18) -, esteve ainda no Panathinaikos, da Grécia (2007/08), no Rapid Bucareste, da Roménia (2008/09), e no Real Madrid, de Espanha, como adjunto de Carlos Queiroz (2003/04).