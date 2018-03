Santarém Cup ganha estatuto internacional

Festa do futebol de formação, que decorre na Semana Santa, recebe pela primeira vez um clube estrangeiro.

O torneio Santarém Cup vai decorrer este ano nos dias 28, 29 e 30 de Março, como habitualmente no final da Semana Santa, e vai contar com 56 equipas de 24 clubes, entre elas uma formação do clube FC Hlinsko, da República Checa. Trata-se do primeiro emblema estrangeiro a participar na festa do futebol de formação organizada pela Associação Académica de Santarém.

Na prova que se vai disputar nos campos de futebol da Escola Agrária de Santarém, da Ribeira de Santarém e da Moçarria, vão estar presentes equipas de alguns dos principais clubes nacionais, como SL Benfica, Sporting CP, SC Braga, Paços de Ferreira ou V. Setúbal. Tal como aconteceu nas anteriores edições, a Académica de Santarém convidou também vários clubes da região, como o CD Torres Novas, Estrela Ouriquense, Benfica EF Golegã, Footkart, Moçarriense, U. Almeirim e Pontével.

O torneio, que já vai na sexta edição, envolve os escalões de sub-8, sub-10, sub-11 e infantis e a organização conta com a habitual parceria de diversas entidades e instituições. A cerimónia de abertura está marcada para as 21h00 de quinta-feira, 28 de Março, no Largo do Seminário. As finais e a cerimónia de encerramento estão marcadas para dia 31 de Março, sábado.