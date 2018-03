Veterano do CLAC em segundo no seu escalão na maratona de Sevilha

Manuel Maia, atleta do Clube Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento, conquistou o segundo lugar na maratona de Sevilha, na categoria de maiores de 75 anos, ao contabilizar um tempo total de 4h55m46s. A prova disputou-se no domingo, 25 de Fevereiro, e contou com a participação de mais três atletas do CLAC, sendo eles António Carvalho, Álvaro Góis e Rui Maia.