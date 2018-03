A COMET de Moreiras Grandes é uma empresa metalomecânica de topo

A empresa modernizou-se e está preparada para os trabalhos mais exigentes

A COMET foi fundada em 1993 pelo actual gerente, Luís Vasconcelos. Na sua génese dedicava-se, essencialmente, à construção de pavilhões industriais. Desse momento até à actualidade as suas instalações têm apresentado um crescimento progressivo acompanhando o incremento do volume de negócio.

Os anos 2013 e 2014 foram anos de reengenharia de processos perspectivando a melhoria da competitividade da COMET. Foram reformulados de forma radical os processos, viabilizando um melhor desempenho ao nível da eficácia e eficiência.

O certificação segundo a ISO 9001:2008 ocorreu em 2014, selando positivamente a reengenharia e viabilizando a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Paralelamente a esta, houve também a certificação segundo a EN 1090 – Marcação CE em estruturas metálicas que assinou qualitativamente os serviços da empresa, mais especificamente no que concerne à soldadura.

Aquele foi o impulso necessário para a profissionalização da equipa apostando na melhoria das competências técnicas e garantindo o salto para a internacionalização, mais especificamente na exportação de produtos como moldes para pré-fabricados em betão e seus acessórios, ocorrida em 2015. O ano de 2017 foi o ano de transição para a ISO 9001:2015, apostando sempre na melhoria da prestação de serviços.

A COMET assume-se como uma metalomecânica com uma vasta experiência em vários segmentos da sua área de negócios, nomeadamente: construção de pavilhões industriais; produção de tampas, aros, plataforma para ilhas ecológicas e seus acessórios; moldes para pré-fabricados de betão; contentores metálicos para camiões; gradeamentos, portões entre outros.

O crescimento da empresa transformou-a numa organização dotada dos recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de uma actividade moderna e de qualidade. A COMET orgulha-se de ter mantido e feito crescer ao longo dos anos uma carteira de clientes muito fiel, facto que resulta, segundo o seu responsável, de ser um parceiro de elevada flexibilidade que procura sempre responder de forma inovadora e com garantia de qualidade.

Um dos pontos fortes da COMET é a denominada encomenda “sob medida”, na qual o cliente apresenta uma necessidade e esta tenta responder positivamente às suas expectativas. Nos últimos dois anos a empresa também tem apostado na diversificação dos seus serviços, nomeadamente torneamento, fresagem, corte térmico (plasma até 40mm e oxicorte até 100mm de espessura) e corte a laser de peças, com dimensões até 4000 mm x 2000 mm. Podendo o mesmo ser efectuado em vários tipos de materiais e espessuras. A COMET tem instalações na Rua Vale dos Poços nº 2, em Moreiras Grandes, concelho de Torres Novas. Pode ser contactada pelo telefone 249 790 447, via e-mail [email protected] e ainda por intermédio do site www.cometlda.pt.