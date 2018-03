A Coopratével de Pontével vai comemorar quarenta e dois anos

Um dos objectivos da cooperativa é contribuir para a recuperação da actividade agrícola

A Coopratével vai fazer 42 anos a 28 de Março. Para comemorar a efeméride uma comissão constituída por dirigentes da Cooperativa vai organizar um almoço de confraternização, a ter lugar no Restaurante Mosteiro, no próximo dia 25 desse mês. As inscrições podem ser feitas na sede da Cooperativa ou no Restaurante.

A Coopratével surgiu a partir da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores de Pontével, criada em Junho de 1974 por um grupo de pequenos agricultores, muitos com outras profissões, influenciados pelo processo democrático do 25 de Abril.

A intenção inicial era a obtenção de melhores condições na aquisição de adubos, rações e pesticidas, o que, dada a dimensão das suas explorações agrícolas, não conseguiam obter a preços razoáveis. Nesses primeiros tempos chegaram a movimentar-se 130 toneladas/ano de adubos e 30 toneladas/ano de rações. E comercializaram-se também as produções de alguns cooperantes.

Em determinada fase chegou-se à conclusão serem necessárias máquinas para serviço dos agricultores associados e, como o IFADAP apenas dava subsídio para a sua aquisição a cooperativas, a Liga foi transformada em cooperativa. Assim nasceu a Coopratével, que passou a disponibilizar aos seus cooperadores um serviço próprio de máquinas – 2 tractores, charrua vinhateira, grade de discos, fresa, reboque basculante, etc. -, com actividade intensa, por vezes, difícil de gerir, que durou até 1991.

Com a evolução do mercado e a crescente diminuição das práticas agrícolas na região, a actividade da Coopratével reduziu-se, mas não parou. Presentemente, na sua sede (e também armazém e vendas), na avenida João de Deus, nº 2, em Pontével, dedica-se à comercialização de produtos agrícolas e de todos os equipamentos e produtos destinados à agricultura e pecuária. Também promove cursos de formação para os agricultores.

O edifício que a Coopratével ocupa desde 6 de Julho de 1980 foi comprado com dinheiros da cooperativa e a ajuda de muitos cooperadores, tendo ficado totalmente pago em 1991. Foi dotado recentemente de instalações legalizadas para venda de fitofármacos, para o que dispõe do apoio de técnica credenciada e de pessoal habilitado para o efeito. Concomitantemente foram proporcionados cursos de aplicação desses produtos, que conferiram os necessários diplomas, e que se repetirão sempre que conveniente.

A Coopratével tem tido ultimamente, se não uma vida com grande desafogo, uma gestão equilibrada, sem dívidas, sem problemas financeiros e utilizando fundos próprios para o desenvolvimento da sua actividade. Um dos seus objectivos é poder um dia ter um papel importante na recuperação da actividade agrícola na região, contribuindo para juntar vontades com vista à ocupação agrícola dos solos, muitos deles, neste momento, abandonados.