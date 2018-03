Abriu em Santarém o Makeup/s Place de Lília Vieira e Sónia Rodrigues

Abriu no Sábado, 3 de Março, no nº 143 da Rua Serpa Pinto, em Santarém o Atelier Makeup/s Place de Lília Vieira e Sónia Rodrigues, duas profissionais da área de maquilhagem e cosmética com vários anos de experiência profissional.

O Atelier Makeup/s Place, presta serviços de maquilhagem profissional, tanto para o dia a dia como para ocasiões especiais como festas ou casamentos e aconselhamento a nível de cuidados a ter com a pele, auto-maquilhagem e mudanças de visual.

Lília Vieira e Sónia Rodrigues referem no seu percurso profissional terem começado numa empresa multinacional de alta cosmética e a partir daí terem optado por especializar-se na área de maquilhagem.

O seu gosto pela maquilhagem fá-las estar em permanente actualização pois sabem que só dessa forma poderão dar resposta às solicitações das suas clientes. Têm em mente a realização periódica de eventos relacionados com o trabalho que desenvolvem. Humildade, paixão, dedicação e persistência, são as palavras chave do seu trabalho.

“A nossa principal preocupação ao abrir o atelier é fazer com que cada vez mais a mulher cuide da sua imagem e auto estima, porque se a mulher estiver bem com ela própria, então estará bem com o mundo”, é a mensagem que deixam às clientes.

O Atelier Makeup/s Place funciona de Segunda a Sábado das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.