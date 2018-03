Colecção Primavera/Verão 2019 em pele apresentada em Alcanena

A indústria de curtumes nacional apresentou a sua colecção para a Primavera/Verão 2019, dirigida às indústrias da moda (calçado, vestuário e marroquinaria), numa iniciativa da associação do sector – APIC, em colaboração com o CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro.

A mostra decorreu nas instalações deste Centro, em Alcanena, no passado dia 2 de Março, durante a qual se realizou uma mostra de tendências e do novo Trend Book, a cargo de especialistas na área, nomeadamente a estilista nacional Marita Ferro e uma representante da Lineapelle de Milão.

A sessão contou com a presença de muitos profissionais interessados na matéria e também de entidades oficiais como IAPMEI, AICEP, DGAE e Câmara Municipal de Alcanena.

A iniciativa insere-se no âmbito do projecto PT Leather in Design cujo objectivo é promover o que melhor se faz no sector, dando a conhecer em primeira mão as últimas novidades e tendências, bem como reforçar a internacionalização, incentivar a criatividade e estreitar a relação com os sectores a jusante.

De referir que as entidades visitaram fábricas de Curtumes para actualizarem o seu conhecimento acerca da Indústria do sector. O feedback foi muito positivo e os participantes realçaram a modernização operada naquele sector tradicional.

Seguir-se-ão apresentações em São João da Madeira e Felgueiras no CTCP dias 8 e 9 de Março e na feira FUTURMODA em Alicante Espanha. Em Julho será apresentada a colecção Outono/Inverno 2019. A Indústria de Curtumes portuguesa assume assim uma estratégia de desenvolvimento ao nível do topo do mercado em termos mundiais.