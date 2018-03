Festival das Sopas em Alverca

A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense vai realizar um Festival das Sopas nos dias 9, 10 e 11 de Março, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira. O evento tem abertura marcada para as 19h30 de dia 9, sendo que os interessados podem comer sopa à descrição e ouvir as actuações musicais dos artistas Nikita, Ricky e Vira Milho.