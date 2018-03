Festival do Cogumelo da Parreira vai ser organizado todos os anos

Presidente da Freguesia da Parreira e Chouto faz balanço positivo da II edição

O presidente da União de Freguesias da Parreira e Chouto considera que a segunda edição do Festival do Cogumelo da Parreira, que decorreu de 2 a 4 de Março, foi um sucesso e que está a ser reconhecido pela sua qualidade.

Bruno Oliveira (PS) diz que o evento tem todas as condições para ter continuidade, defendendo que a ideia é melhorá-lo e reinventá-lo de ano para ano para evitar cair na monotonia.

“Considero mais uma vez que a realização deste festival apenas foi possível devido ao bom planeamento entre a Junta de Freguesia de Parreira e Chouto, Município da Chamusca, Rancho Folclórico da Parreira, associações e voluntários. O esforço das duas autarquias continua a dignificar o festival e demonstra o potencial da nossa freguesia. Este ano tivemos aumento de produtores e comercializadores devido ao reconhecimento do bom festival do ano passado”, explica.

O autarca realça a mobilização das associações da freguesia e elogia de forma particular a Academia Sénior que assegura toda a decoração do Festival do Cogumelo da Parreira.

O Festival tem como objectivo dar a conhecer a economia do cogumelo, o futuro do cogumelo e a história do cogumelo, dando oportunidade aos produtores e aos comerciantes locais de se valorizarem e de serem uma referência naquele sector.

Os visitantes, para além do que estava previsto no programa, puderam encontrar produtos confeccionados com cogumelos como farturas, bolos, doces, licor, gin e chá. Durante os dias do festival houve animação musical variada, degustação de iguarias feitas com cogumelos, visita micológica e uma sessões de showcooking.