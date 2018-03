Grupo Medisigma disponibiliza análises aos mostos e vinhos

Novo serviço dá oportunidade aos produtores de melhorarem o produto final.

O Grupo Medisigma, através do seu Departamento de HACCP, está a disponibilizar a partir deste mês análises (químicas e microbiológicas) ao mosto e vinho e um serviço de Consultoria Enológica.

A finalidade é o controlo da maturação das uvas/mosto para planear a data da vindima e correcções a realizar, bem como a prestação de apoio em todo o processo de elaboração do vinho.

As análises são realizadas num laboratório destinado para o efeito ou ao domicílio, através de um equipamento designado de OenoFoss/Winescan com ligação a um computador portátil com software operativo específico que visa a calibração do mosto e vinho.

Os resultados das amostras para análise (250 ml) são facultados em apenas 2 minutos. O OenoFoss/ Winescan analisa os seguintes parâmetros ao mosto – álcool provável + 0 Brix + pH + acidez total + acidez volátil + alfa-amino nitrogénio + amónia + ácido tartárico + ácido glucónico + densidade, e ao vinho – etanol + pH + acidez volátil + glucose/frutose + frutose + ácido málico + ácido láctico + densidade + sulfrosos livres e totais.

Este novo serviço permite reunir condições tecnológicas e humanas, capaz de controlar a qualidade dos mostos e vinhos, onde as empresas do sector vinícola ou produtores de vinho têm a oportunidade de melhorar o seu produto final.

Na enologia moderna implementar um sistema de controlo eficaz da matéria-prima (uvas/ mosto), é um factor determinante na qualidade futura dos vinhos produzidos, nomeadamente, o estado sanitário das uvas, o nível de maturação fisiológica atingido, o perfil aromático das castas, a sua riqueza sacarina e ácida e a composição fenólica e azotada.