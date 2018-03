Incentivos a empresas de concelhos afectados pelos incêndios

Câmara de Mação e NERSANT promoveram sessão de esclarecimento. As candidaturas encontram-se abertas até 27 de Abril.

A Câmara Municipal de Mação e a Nersant – Associação Empresarial organizaram no dia 28 de Fevereiro uma sessão de esclarecimento sobre o SI2E Atrair. As candidaturas ao Sistema de Incentivo SI2E são exclusivamente para os concelhos afectados pelos incêndios. No território do Médio Tejo, o SI2E abrange quatro concelhos incluindo Mação. O apoio é a fundo perdido entre 50% a 60%. As candidaturas encontram-se abertas até 27 de Abril às 18h00.

O SI2E visa apoiar de forma simplificada pequenos investimentos empresariais de base local e complementar os actuais incentivos às empresas do domínio da competitividade. O sistema de incentivos discrimina positivamente as iniciativas empresariais dos territórios de baixa densidade. É dirigido a micro e pequenas empresas, com investimentos até 235 mil euros e que criem postos de trabalho.

São passíveis de financiamento do SI2E as seguintes operações: criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há menos de cinco anos; Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos.

Os empresários do concelho de Mação que tenham dúvidas ou necessitem de apoio devem dirigir-se/contactar o GEMA - Gabinete Empreendedor de Mação na sua sede ou através do contacto telefónico 241 247 049 ou do email [email protected]