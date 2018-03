Investimento de 30 milhões de euros para modernizar regadio da Lezíria Grande

Programa Nacional de Regadios foi apresentado sábado em Vila Franca de Xira, onde vão ser beneficiados cerca de 6.500 hectares.

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, apresentou no sábado, 3 de Março, o Programa Nacional de Regadios, em Vila Franca de Xira. Durante a sessão foi exposto, pela directora do Departamento de Planeamento e Projectos da Associação de Beneficiários, Catarina Madaleno, o Projecto de Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande, de Vila Franca de Xira, que representa um investimento de 30,5 milhões de euros.

“O projecto tem uma importância económica e ambiental muito grande. Visa beneficiar cerca de 6.500 hectares da lezíria, através do novo sistema de condutas, para que os agricultores possam ficar protegidos e também para aproveitar melhor os solos que, nalguns casos, têm um elevado grau de salinização. Alguns deles só podem ser utilizados para o cultivo do arroz, precisamente por essa razão”, notou Capoulas Santos na sessão onde também esteve o primeiro-ministro António Costa. Este projecto inclui a modelação do circuito primário de adução de água a partir do rio Tejo e três estações elevatórias - da Caliça, das Galés e o reforço da bombagem auxiliar do Conchoso - com um caudal adicional de 2,3 m3/segundo. O projecto de execução inclui ainda a rede primária e secundária de rega, rede viária e de drenagem, sistema de automação e telegestão, expropriações e análise da gestão do aproveitamento hidroagrícola.

Alberto Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, afirmou que este “é um momento extremamente importante para o desenvolvimento agrícola do concelho”, que “aproveita e reconhece a relevância de Vila Franca de Xira no panorama agroalimentar nacional”.

Governo aprova 22 projectos do Programa Nacional de Regadios

Logo após a assinatura do Auto de Consignação da Empreitada de Construção relativa à Modernização dos Blocos V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, apresentou o Programa Nacional de Regadios. Segundo o ministro, o programa em causa “visa instalar em todo o país cerca de 95 mil hectares de regadios, 54 mil de novos regadios e 41 mil correspondentes a modernizações, tendo sido alocado um investimento público na ordem dos 534 milhões de euros”.

“Neste momento já estão aprovados 22 projectos, que correspondem a 248 milhões de euros, sendo que os restantes serão para aprovar até ao final deste ano, para que a execução esteja concluída, o mais tardar, em 2022”, disse Capoulas Santos.

Apesar do concurso para o Programa Nacional de Regadios estar aberto até ao final de Setembro, o ministro da Agricultura garante, para já, que a primeira conclusão a retirar é que há “uma grande intenção” de investir no regadio.