NERSANT ajuda empreendedores a melhorar modelo de negócio

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém incentiva a iniciativa empresarial na região do Ribatejo apoiando os empreendedores no processo que vai desde a ideia à criação de um negócio. No âmbito deste processo, a associação reuniu um conjunto de empreendedores em Banca Interna, sessão onde os empreendedores são desafiados a pensar o seu projecto de forma estratégica.

Na sessão, que decorreu na sede da associação empresarial em Torres Novas, estiveram oito empreendedores que já iniciaram o processo de criação do próprio emprego e que ouviram a explicação mais detalhada e exemplificada de todo o processo de elaboração do Plano de Negócios. Os técnicos da NERSANT, que prestam este apoio aos empreendedores, explanaram todas as peças do puzzle para a conclusão do processo de criação de uma empresa.

Após esta explicação, foi a vez dos empreendedores darem voz aos seus negócios. Entre as ideias apresentadas, encontraram-se projectos oriundos de áreas tão distintas como a restauração, saúde e bem-estar e serviços relacionados com a educação e formação. A localização da implementação dos negócios passa por Fátima, Minde, Alcanena, Vila Nova da Barquinha, Mação e Torres Novas.

No final das apresentações a equipa técnica de apoio ao empreendedorismo da NERSANT comentou o trabalho dos empreendedores, despertando os mesmos para algumas problemáticas relacionadas com a sua actividade empresarial e atribuindo sugestões de melhoria a cada um dos negócios apresentados.

A Banca Interna é uma sessão do modelo de apoio da NERSANT aos empreendedores que pretendem instalar-se na região, e que começa na fase de maturação da ideia e se prolonga até ao acompanhamento pós-início de actividade. Esse apoio é dado através da realização de reuniões individuais, sendo os empreendedores convidados, aquando da definição da sua proposta de valor e modelo de negócio, a participar numa sessão para apresentação desse modelo de negócio e recolha de contributos que permitam o seu melhoramento e afinação.

Os interessados em beneficiar do apoio - gratuito - da NERSANT para a criação de um negócio, podem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.