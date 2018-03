NERSANT dinamiza a criatividade escolar da região

Empreendedorismo no Ensino Estruturado apoiado pelo Projecto Empreender Jovem

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, encontra-se a promover o projecto Empreender Jovem - Empreender no 2.º e 3.º ciclo, em vários agrupamentos de escolas da região, dando apoio directo aos alunos no processo criativo que origina a criação de uma empresa.

Na última semana, a equipa técnica de apoio ao empreendedorismo escolar da NERSANT esteve no Agrupamento de Escolas de Constância, onde acompanhou, esclareceu e orientou os alunos do Ensino Estruturado no desenvolvimento da sua ideia de negócio.

Na sessão de acompanhamento, a NERSANT

apoiou diversas equipas de alunos, de onde nasceram duas ideias de negócio, uma oficina de reparação automóvel e um serviço de pequenas instalações e reparações eléctricas. Os projectos de negócio já passaram a fase de investigação, na qual fizeram um estudo ao mercado e à concorrência. Neste momento, os projectos encontram-se em fase orçamental, devendo os alunos pensar os custos inerentes à criação da empresa e dinamização do negócio.

Estas sessões, a decorrer nesta e noutras escolas da região de Santarém, encontram-se a decorrer sob a orientação da NERSANT até final de Março, data de apresentação final dos projectos, onde os alunos participantes deverão mostrar o seu projeto empresarial.

O programa Empreender Jovem visa estimular os alunos dos 2º e 3º Ciclos para o empreendedorismo e para a actividade empresarial. Tem como objectivo desenvolver competências e atitudes empreendedoras como a criatividade, trabalho em equipa, autonomia, sentido de responsabilidade e organização, desenvolver nos jovens a apetência para a actividade empresarial e associar o empreendedorismo e a dinâmica empresarial a valores positivos. Inclui formação acreditada para professores, que acompanham de igual modo, em coordenação com a NERSANT e com as metodologias propostas para o projecto.

Para além do Empreender Jovem, a NERSANT dispõe ainda de dois projectos com a mesma génese, para os alunos do Ensino Básico (EmpCriança) e para os alunos do Secundário (EmpreEscola).

Para mais informações sobre os projectos, as escolas interessadas devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação empresarial através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.