NERSANT e Agrocluster Ribatejo procuram ideias de negócio na área da bioeconomia

Candidaturas estão abertas até dia 16 de Março

No âmbito do projeto BIO-WARE, a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo acabam de lançar o “Acelerador de Bio-ideias”, concurso de ideias de negócio que pretende aproveitar o potencial da bioeconomia na região de Santarém, convertendo-o em bioprodutos e bioserviços. Os interessados podem submeter até dia 16 de Março a sua ideia de negócio. As candidaturas são apresentadas online no portal do projeto, em www.bioware.nersant.pt.

Os interessados em participar neste concurso devem ter em conta que as ideias a apresentar devem cumprir os seguintes requisitos: proporcionar o desenvolvimento de produtos e serviços, orientados para reais necessidades da região de Santarém nas áreas temáticas (bioeconomia verde e branca); incorporar um inovação de âmbito regional/nacional claramente definida ou uma inovação que, embora já existindo, possa ter um campo de aplicação diferente do actual.

Devem ainda demonstrar a capacidade e intenção em implementar a ideia, preferencialmente na região de Santarém e indicar o impacto da ideia, utilizando para o efeito indicadores de sustentabilidade económico-financeira. As ideias devem ainda ser originais, sendo os proponentes responsáveis pela sua originalidade.

Podem concorrer pessoas todas as pessoas singulares residentes em Portugal, maiores de 18 anos (na data limite de entrega da candidatura), individualmente ou em grupo, bem como pessoas colectivas recentemente constituídas e sem actividade significativa, com o objetivo de explorar uma ideia no âmbito da bioeconomia. O concurso é de âmbito nacional, pelo que não existem quaisquer restrições à proveniência das candidaturas, desde que se proponham concretizar a iniciativa empresarial preferencialmente na região de Santarém.

Os três primeiros classificados no âmbito deste concurso recebem uma bolsa monetária, participação em programa de aceleração, apoio técnico para concretização da ideia apresentada e incubação física na Startup Santarém.

Para mais informações sobre o “Acelerador de Bio-ideias”, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através do e-mail [email protected] ou do telefone 249 839 500.