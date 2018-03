NERSANT e Nutrimeio sensibilizam para o desenvolvimento sustentável das organizações

Sessão marcada para dia 15 de Março, pelas 14h00, na Startup Santarém

Sabia que o ambiente e nutrição sustentável têm um impacto importante na produtividade das empresas, na imagem empresarial ao nível da responsabilidade social e da sustentabilidade? Nesse sentido, a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém associou-se à Nutrimeio para a organização do evento Nostra Corporate, projecto de consultoria e formação que tem como objectivo promover hábitos de desenvolvimento sustentável junto das empresas.

O evento, dirigido especialmente a directivos e/ou responsáveis das áreas de recursos humanos, marketing, responsabilidade social e sustentabilidade das empresas, começa às 14h00 de 15 de Março, na Startup Santarém, com a recepção aos participantes, seguida da sessão de abertura às 14h30.

As palestras mediterrânicas iniciam logo de seguida e abordam temas como “Educar para a Sustentabilidade: Novos Desafios Corporativos”, “Dieta Mediterrânica: Um modelo de Sustentabilidade”, “Alimentação Mediterrânica e Produtividade Empresarial” e “Responsabilidade Social, Saúde e Bem-Estar Corporativo”.

No final das palestras, terá lugar um networking com a degustação de produtos mediterrânicos, com socialização entre convidados e oradores. A inscrição no evento é gratuita e está já disponível no portal da associação empresarial, em www.nersant.pt. Para mais informações sobre o evento, os interessados podem contactar o Departamento de Associativismo, marketing e Eventos, através dos contactos 249 839 500 ou [email protected]