O inovador conceito de restauração Bask Coffee Shop

Projecto de Marta e Alexandre Basty está há um ano em Santarém

Marta Machado Basty e Alexandre Basty, abriram o Bask Coffee Shop em Santarém há um ano, levando até àquela cidade sabores internacionais e novos conceitos de serviço de restauração. O balanço que fazem é positivo mas têm mais ideias para concretizar.

“Estamos a trabalhar na nova carta e vamos ter um espaço exterior mais acolhedor para os dias de calor que estão a chegar. Vamos receber a Primavera com muitas surpresas”, explica Marta.

O Bask Coffee Shop, localizado na Avenida Bernardo Santareno, junto ao Hospital, serve pequenos-almoços, almoços com serviço contínuo e lanches e tem também serviço de take-away para almoços, festas e coffee breaks, mediante encomenda.

“Estamos abertos há 1 ano e consideramos que o balanço é muito positivo, temos clientes habituais que nos trazem outros clientes para partilharem momentos entre amigos. Participamos mensalmente no Hype Market em Lisboa o que nos permite promover a nossa marca e a cidade de Santarém. Os Party Box To Go, um serviço de take away de sandes e sobremesas para festas, também está a ter cada vez mais aderência e sucesso”, refere a gerente.

O Bask Coffee Shop oferece um leque de sanduíches originais feitas com pão nórdico, panini, bagel, focaccia entre outros. Tem ainda saladas compostas bem guarnecidas e com molhos feitos no Bask, sumos naturais e limonadas frescas e cheias de vitaminas. A maior aposta continua a ser feita na originalidade e na qualidade do serviço e dos produtos.

O Bask Coffee Shop está aberto de segunda à sexta das 09h00 as 19h00. Encerra aos sábados, domingos e feriados. Aceita encomendas para eventos todos os dias, incluindo fins de semana, através do telefone 933559621.

@baskcoffeshop, é a pagina de facebook sempre actual e disponível.