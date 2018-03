PSD sugere que Feira de Magos receba conferências e espaço gastronómico

Incluir conferências e uma feira gastronómica na Feira de Magos são as sugestões apresentadas pela eleita Flávia Santos (PSD) na última sessão da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, com o objectivo de ajudar os empresários locais a potenciarem os seus negócios. Ideias que o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), recebeu com agrado, embora tenha ressalvado que a autarquia já há muitos anos tem vindo a apostar numa maior dinâmica da feira enquanto espaço de promoção do concelho, dos produtores locais e dos expositores de máquinas agrícolas. Para Flávia Santos, os empresários têm de ver na feira uma grande oportunidade de fazer negócio. E por isso, diz, a sua participação não deveria ser baseada só num stand. “Deviam ser fornecidas condições para que possam ser organizadas algumas conferências e simpósios”, admite, ascrescentando que também deveria apostar-se num espaço gastronómico na feira onde os empresários pudessem convidar os clientes a provarem um petisco regional e beberem um bom copo de vinho. “É sempre uma ajuda extra”, acredita.