Pedro Abrunhosa e Aurea no Festival do Arroz Carolino

A segunda edição do Festival do Arroz Carolino, que se realiza em Benavente entre os dias 18 e 20 de Maio, vai ter como cabeças de cartaz Pedro Abrunhosa, Aurea e Carolina Deslandes. O programa foi revelado na última semana e, à semelhança do ano anterior, o festival vai contar também com promoção gastronómica, animação, artesanato, concertos, área infantil, produtores e showcooking.