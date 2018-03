Prémios Turismo do Ribatejo e do Alentejo com candidaturas abertas

Iniciativa é promovida pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) vai realizar, pelo oitavo ano consecutivo, a edição dos “Prémios Turismo do Alentejo” e pela quarta vez os “Prémios Turismo do Ribatejo”. As candidaturas devem ser apresentadas até 19 de Março através do preenchimento do formulário disponível em www.visitalentejo.pt e www.visitribatejo.pt. Devem ser enviadas para os emails [email protected] ou [email protected], de acordo com as regiões a que pertencem os projectos.

Ambos os prémios vão ter dez categorias a concurso, nomeadamente: “Melhor Empreendimento Turístico”; “Melhor Turismo Rural”; “Melhor Alojamento Local”; “Melhor Animação Turística”; “Melhor Enoturismo”; “Melhor Evento”; “Melhor Evento de Gastronomia”; “Melhor Restaurante”; “Projecto Público” e “Melhor Tecnologia de Comunicação”.

A iniciativa – dirigida a todos os agentes públicos ou privados que desenvolvem projectos de interesse turístico nas regiões – visa distinguir e divulgar a excelência e inovação da oferta que, de modo geral, tem contribuído para projectar e afirmar o território nos mercados nacional e internacional.

A Entidade de Turismo explica que o concurso pretende motivar e premiar o empenho dos agentes que - para além de serem importantes parceiros nas estratégias implementadas pela instituição - apostam constantemente na dignificação e estruturação da oferta turística.

O júri dos prémios é presidido por José Manuel Simões (Centro de Estudos Geográficos/ Universidade de Lisboa) e constituído por António Lacerda (Agência Regional de Promoção Turística); José Manuel Santos (Turismo do Alentejo/Ribatejo) Armando Rocha (Neoturis); Carina Monteiro (Publituris); José Luís Elias (Turisver); Pedro Chenrin (Ambitur); Joana Emídio (O MIRANTE); José Miguel Piçarra (Diário do Sul); Jaime Serra (Universidade de Évora) e Teresa Ferreira (Turismo de Portugal).

O anúncio dos vencedores e a entrega dos galardões está previsto para o mês de Maio numa cerimónia onde vão ser também revelados os vencedores dos prémios extra-concurso - designadamente Prémio “Agência Regional de Promoção Turística Externa do Alentejo”; Prémio Especial “Turismo do Alentejo/Ribatejo”; Prémio Comunicação Alentejo/Ribatejo e “Distinção Iniciativa” -, cujo processo de eleição é da exclusiva responsabilidade da ERTAR e da Agência Regional de Promoção Turística.