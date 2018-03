Seminários sobre Encerramento de Contas e Orçamento de Estado em Torres Novas e Benavente

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém vai explicar os procedimentos de Encerramento de Contas e a aplicação do Orçamento de Estado 2018 a empresários, técnicos oficias de contas e a todos os interessados em Torres Novas e Benavente.

Os seminários decorrem no dia 8 de Março na sede da NERSANT em Torres Novas e no dia 13 de Março no Núcleo NERSANT do Sorraia, em Benavente. As inscrições são obrigatórias e devem ser realizadas no portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

A especialista Lucília Marques será a responsável pelas duas acções de formação, de cariz essencialmente prático. Sobre o tema Encerramento de Contas 2017 serão abordadas as temáticas de prestação de contas e aprovação de contas, operações de pré-encerramento, análise de operações de pré-encerramento com impacto fiscal, aspectos importantes do Modelo 22 e seu preenchimento.

Em relação ao Orçamento de Estado 2018, a oradora dará enfoque às alterações ao Código do IRS e Segurança Social (Código Contributivo), às alterações ao Código do IRC, às alterações ao Código do IVA e por fim às alterações ao Património (IS, IMI e IMT).

Os seminários terão a recepção dos participantes às 09h15, abertura da sessão pelas 09h30 tendo o intervalo para almoço das 12h30 às 14h00. O evento terminará às 18h00 após os esclarecimentos marcados para as 17h30.

As inscrições estão limitadas ao máximo e 30 participantes, apresentando custos para associados NERSANT (com quotização regularizada) de 50 euros e não associados de 100 euros (valores isentos de IVA).

Para mais informações sobre os seminários em questão, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos, através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.