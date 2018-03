Roques Vale do Tejo levou os melhores da Renault à cerimónia

O administrador Frederico Roque diz que a crise do sector foi ultrapassada. Roques Vale do Tejo é o concessionário Renault mais antigo da Península Ibérica. Empresa esteve presente, pelo segundo ano consecutivo, na cerimónia Personalidades do Ano de O MIRANTE com uma exposição de cinco dos modelos mais modernos da marca

A Roques Vale do Tejo marcou presença, pelo segundo ano consecutivo, na cerimónia de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE. Este ano, em Torres Novas, teve em exposição à entrada do Teatro Virgínia, cinco dos modelos mais modernos da Renault: Clio, Captur, Megane Break, Kadjar e Koleos.

A Roques Vale do Tejo, concessionário Renault no Ribatejo, teve um ano de 2017 muito positivo e continua a crescer. O administrador da empresa, Frederico Roque, diz que o crescimento tem obrigado à admissão de novos funcionários em todos os sectores da empresa. “Estamos confiantes no futuro. Estamos a fazer investimentos no nosso distrito e esperamos continuar a crescer. A Renault é líder de vendas em Portugal há duas décadas e actualmente tem três modelos no Top10 nacional de vendas: Clio, Captur e Megane”.

Frederico Roque considera que a crise no sector automóvel em Portugal está ultrapassada, embora as vendas estejam longe das conseguidas nos anos de ouro. “O mercado chegou a vender 400 mil carros novos por ano. Em 2017 venderam-se cerca de 270 mil carros, entre passageiros e comerciais. Houve uma subida nas vendas em relação a 2016 mas a grande evolução foi de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016”, explica.

A Roques Vale do Tejo é a distribuidora mais antiga da marca Renault na Península Ibérica e tem instalações em Santarém (Estrada Municipal – Zona Industrial – Telefone 243 305 001 e Rua Duarte Pacheco Pereira nº 4 – Telefone 243 333 948); Vila Franca de Xira (Rua Real Fábrica de Atanados Lote 4, na Zona Industrial – Telefone 263 285 400); Rio Maior (Rua Professor Manuel José Ferreira 7/19 – Telefone 243 996 013) e Torres Novas (Rua da Várzea, nº 33 – Telefone 249 812 035).

A empresa tem ao dispor dos clientes um amplo leque de serviços, nomeadamente venda de viaturas novas e usadas: apoio no serviço de pós-venda (manutenção, reparação, colisão, Renault Minuto), serviço de peças e financiamentos mais atractivos. O concessionário vendeu, em 2017, 700 viaturas novas, enquanto a Renault Portugal vendeu, o ano passado, 37.785.

A Roques Vale do Tejo, que também possui a distribuição das marcas Dacia, Isuzu e Nissan, fechou o ano de 2010 com uma facturação de dezanove milhões de euros, “fazendo parte das maiores 40 empresas do distrito, sendo a primeira na distribuição automóvel”, segundo refere o site na internet da empresa, que é já gerida por um elemento da quarta geração da família Roque.