Muitos dos premiados da cerimónia Personalidades do Ano, que é matéria editorial que ocupa uma boa parte da edição de O MIRANTE desta semana, subiram ao palco para transmitirem mensagens de afecto e de partilha. Houve muitos sorrisos na plateia ao longo da cerimónia como quando Rui Bento Vasques, administrador do Campo Pequeno, disse que se o Juiz Carlos Alexandre tivesse optado pela tauromaquia, como forma de ganhar a vida, certamente que seria um grande e corajoso toureiro. Joana Emídio, que apresentou as Personalidades do Ano mais uma vez com a Ana Isabel, recebeu uma lembrança antes do início da cerimónia das mãos de João Coelho (Rodoviária do Tejo). A Orquestra Típica Scalabitana e a banda Marcial Nabantina receberam prémios mas também ajudaram a animar a sessão com actuações no início e a meio da cerimónia.