Amigos, amigos, bonecos à parte

A ex-ministra da administração interna, Constança Urbano de Sousa, que ficou celebrizada no último verão por ter dito que os fogos a impediram a ter as férias a que tinha direito, compareceu na inauguração do Cartoon Xira onde é uma das retratadas. Sem vergonhas a ministra sorriu perante os bonecos. Afinal de contas, como diz o povo, depois da tempestade, vem sempre a bonança...