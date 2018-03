Esperem sentados!!

Na zona do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira, alguém decidiu entulhar o passeio com vários pedaços de madeira. Ora, o engraçado que fez este disparate não quis saber das pessoas que utilizam o passeio ou até mesmo das pessoas de mobilidade reduzida que por ali têm de passar. Como deve ser alguém experiente em “falta de civismo” fez questão de deixar um sofá para todos os que pensam de forma contrária. Afinal de contas, se estamos à espera que vá mudar as suas atitudes... mais vale esperarmos sentados.