Santos da casa em Benavente...

O PS de Benavente votou contra a atribuição da medalha de mérito municipal a Domingos Lobo e uma das razões é pelo facto de o escritor ser pouco conhecido no concelho. O Guarda Rios lamenta que o PS de Benavente esteja tão mal representado por um vereador que só diz enormidades e não tem grande jeitinho para fazer política a sério. Domingos Lobo é muiiiito mais conhecido no concelho de Benavente que Pedro Pereira e é muiiito mais conhecido porque trabalhou muitos anos na autarquia e foi político activo em Benavente e no concelho vizinho de Salvaterra de Magos, em nome da coligação gerida pelo PCP. É verdade que Domingos Lobo se dedica aos livros e ao teatro e não é jogador nem treinador de futebol; mas caramba, senhor vereador, dizer que ele não merece a medalha por ser pouco conhecido é política rasteira. No mínimo gostávamos de o ouvir dizer que ele é mau poeta, mau escritor, mau encenador, e foi sempre um mau político e um mau programador cultural. Se é isso que tem para dizer sobre ele como raio teve coragem para argumentar que ele é pouco conhecido? Não tem medo que se riam de si nas ruas por onde passa??